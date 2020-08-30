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كوردستان تعلن انهاء الطريق السريع بين اربيل ودهوك نهاية العام الحالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T19:54:37+0000
كوردستان تعلن انهاء الطريق السريع بين اربيل ودهوك نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ اعلن نائب محافظ اربيل باقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن فرق العمل كثفت من مساعيها لإنهاء الطريق السريع الرابط بين اربيل ودهوك مع نهاية العام الجاري، لافتا الى العمل قسم الى قسمين الاول يبدأ من الشارع 120 متري لغاية (اوفرباس) كزنة وتشرف عليه وزارة البلديات والقسم الثاني من (اوفرباس) كزنة الى قرية جمه وتشرف عليه وزارة الاعمار.

وجاء في بيان لنائب محافظ اربيل مسعود كارش ورد لوكالة شفق نيوز، ان من المقرر استكمال اتجاهي الطريق السريع لغاية نهاية العام الحالي ليدخل في خدمة المواطنين، لافتا إلى ان الطريق يبدأ من مركز مدينة اربيل لغاية جسر كوباله ويبلغ طوله 38 كيلومتر وينفذ بطريقة متطورة.

واوضح البيان انه باستكمال الطريق ستنتعش اربيل بشكل اكبر لانه طريق سريع دولي ويقرب اربيل الى دهوك وابراهيم الخليل كثيرا، مبينا ان ذلك سيكون له تأثير على سير المرور وخصوصا لمدينة مثل اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

 


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