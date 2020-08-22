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كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-22T17:30:28+0000
كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان بأن العشرات تظاهروا يوم السبت للمطالبة بصرف رواتب متأخرة للموظفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة، مبينا ان المتظاهرين طالبوا بصرف رواتب 5 أشهر لم يتسلموها حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن التظاهرة تخللتها أعمال شغب، حيث أضرم بعض المتظاهرين النار في كابينة الحراس في مجمع الدوائر الحكومية مع إحدى السيارات الحكومية.

وأضاف أن التظاهرة انتهت دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ويعاني الإقليم من أزمة مالية ناجمة عن قطع الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي، فضلاً عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق سترسل بموجبه بغداد مبلغ 320 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لتغطية رواتب الموظفين.


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