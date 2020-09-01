أكثر من 130 الف شخص يوقعون على طلب لتحديد يوم وطني للبيشمركة

شفق نيوز/ اجتمعت لجنة البيشمركة في برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مع ممثلين عن المؤسسة الدولية للبيشمركة للشوؤن الانسانية.

وعقب الاجتماع عقد ممثلو المؤسسة مؤتمرا صحفيا قالوا فيه: انهم سلّموا اللجنة طلبا يحمل تواقيع 132 الف مواطن في اقليم كورستان يطالبون فيه بتحديد يوم وطني للبيشمركة.

واضاف الممثلون ان لجنة البيشمركة تسلمت الطلب الذي يحمل التواقيع كافة، وستقدمه الى هيئة رئاسة برلمان الاقليم للنظر فيه.

وتأسست قوات البيشمركة أوائل الستينيات من القرن المُنصرم، كجناح عسكري للحركة القومية الكوردية، بالذات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي كان يقود كفاحاً مُسلحاً مناهضاً للسُلطات المركزية العراقية.

والبيشمركة التي تعني "الفدائيين" باللغة العربية، تطورت تدريجاً لتشمل الأجنحة العسكرية لمُعظم الأحزاب الكوردية، حيث تحولت هذه الأجنحة بعد نجاح انتفاضة العام 1991 الكوردية إلى مثابة جيش نظامي، ذي مؤسسات وتراتبية عسكرية وقواعد تنظيمية خاصة به.