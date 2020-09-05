كتلة التغيير النيابية تتبنى رسميا انسحاب الحركة من حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/اعلنت كتلة حركة التغيير الكوردية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن اجماع اعضائها على ضرورة انسحاب الحركة من حكومة اقليم كوردستان.

وكتب النائب عن الحركة في مجلس النواب العراقي كاوه محمود، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا تابعته وكالة شفق نيوز، ان الاعضاء الخمسة لكتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي يجمعون على ضرورة انسحاب الحركة من حكومة اقليم كوردستان "نظرا لفسادها ومعاداتها للحرية"، حسب تعبيره.

واضاف محمد ان مشاركة زميله غالب محمود في اجتماع المجلس الوطني للحركة اليوم السبت كان لتمثيل الكتلة، لافتا الى ان الاراء التي طرحها تمثل اراء جميع اعضاء الكتلة وان الكتلة تدعم تلك الاراء.

وكان المجلس الوطني لحرکة التغيیر في السلیمانیة قد عقد في وقت سابق اليوم السبت اجتماعا لبحث المستجدات علی الساحة العراقیة واقليم كوردستان، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

وکان الاجتماع برئاسة المنسق العام للحركة عمر سيد علي اوتمت فيه مناقشة الازمات التي يشهدها الاقليم والعراق اضافة الى تقييم اداء علم الحكومتين في اربيل وبغداد.

وسرعان ما اندلعت الخلافات بين اعضاء المجلس والبرلمانيين في الحركة مع انطلاق الاجتماع.

وطالب اعضاء في مجلس النواب العراقي في الحركة بالانسحاب من حكومة الاقليم، وهو ما احدث انقساما بين المجتمعين بين مؤيد ومعارض مما اضطر بمنسق الحركة لفض الاجتماع، بحسب مراسلة وكالة شفق نيوز.

وقال مصدر حضر الاجتماع للوكالة ان الخلاف اندلع بین غالب محمد عضو مجلس النواب العراقي لكتلة حركة التغيير، و وزیر المالیة في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب وبعدها تدخل کاروان هاشم عضو مجلس الوطنې للحرکة.

واردف المصدر ان شيخ جناب وهو عضو في المجلس الوطني للحركة ايضا قد اتهم اعضاء مجلس النواب للحرکة بأنهم قد خرجوا من اطار سیاسة الحرکة في بغداد.

وقد طالب عدد من اعضاء المجلس الوطني للحرکة بانسحاب التغیير من حكومة الاقليم، و عدم تأييدها لكن الوزراء رفضوا ذلك و اکدوا علی بقائهم في الحکومة.