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قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T13:42:40+0000
قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن قطع خدمة الانترنت اثناء اداء الطلاب لامتحانات الدراسة الاعدادية للدور الثاني

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت قطع خدمة الانترنت اعتبارا من الساعة السادسة صباحا لغاية العاشرة صباحا اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل ولمدة عشرة ايام بسبب اجراء الامتحانات

واضاف البيان ان القرار جاء بامر من وزير النقل والمواصلات وبطلب من وزارة التربية بكتابها المرقم 147 في 25 / 8 / 2020 الموجه الى وزارة النقل والمواصلات والذي طلبت فيه تعاون الوزارة بايقاف خدمة الانترنت في ايام اجراء امتحانات الدور الثاني لمرحلة الصف الثاني عشر الاساسي (السادس الاعدادي)

ووفقا لكتاب وزارة النقل والمواصلات فان شركات تأمين خدمة الانترنت تقوم ايام 1 / 9 / 2020 لغاية 10 / 9 / 2020 بايقاف الخدمة من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة العاشرة صباحا، لافتا الى ان ذلك ياتي بهدف منع حالات الغش اثناء اداء الامتحانات.

وتضمن الكتاب الرسمي موافقة وزير النقل والمواصلات على طلب وزارة التربية، مشيرا الى انه قام على ضوء ذلك بارسال كتاب للشركات التي تؤمن خدمة الانترنت والاتصالات بهذا المضمون.


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