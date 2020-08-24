إقليم كوردستان يعول على "السليمانية ٢٠٢٠" لتعزيز الحركة التجارية والصناعية

شفق نيوز/ اجتمع نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، مع اللجنة المنفذة لمشروع السليمانية الجديدة المعروف بمشروع السليمانية ٢٠٢٠، وذلك بحضور رئيس البلدية في المحافظة.

وفي الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء، جرى التباحث بشأن خطوات تنفيذ المشروع وخطط بلدية السليمانية للإسراع في تنفيذ مراحله كافة.

وأكد نائب رئيس الوزراء على توفير جميع متطلبات المشروع لضمان إنجازه بسرعة وخصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والمالية والإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض أصحاب الأراضي والعقارات التي تقع ضمن حدود المشروع.

كما شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية كافة وبلدية السليمانية والجهة المنفذة للمشروع لإنجازه بالشكل المطلوب، ‏مشيراً إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي يعد من أهم المشاريع التي أكدت حكومة إقليم كوردستان على تنفيذها لدعم القطاع الخاص وإنعاش البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وتعزيز الحركة التجارية والصناعية وتوفير مزيد من فرص العمل.

يذكر أن مشروع السليمانية ٢٠٢٠ يتألف من مدن سكنية عديدة، وعدد من المعامل، فضلاً عن منطقة صناعية ومخازن وعلوة كبيرة، كما يتضمن مدارس ومستشفيات على مساحة تقدر بـ‏٢٢٠٠٠ دونم.



