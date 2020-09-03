إقليم كوردستان يعفي السكان من 15% من الديون

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعفاء المواطنين المقترضين من الحكومة نسبة 15 بالمائة مما يترتب بذمتهم من اموال لصالحها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اصدرت تعليمات جديدة لاستعادة ديونها التي بذمة المواطنين، مضيفا انه وفقا لتلك التعليمات قررت اعفاءهم بنسبة 15 بالمائة من جميع القروض والغرامات التي بذمتهم.

واشترط البيان ان يقوم المواطنون المدينون باعادة جميع ما بذمتهم بدفعة واحدة لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، مشيرا الى ان قرار الاعفاء يشمل جميع القروض والسلف.

واوضح البيان انه يشمل سلف الاسكان وديون الماء والكهرباء والديون الصغيرة وسلف الزواج.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد قامت قبل سنوات بتأسيس صندوق قروض الاسكان التي استفاد منها الاف المواطنين، وكان الاشتراط ان يعيدوا المبلغ الذي تسلموه خلال مدة عشر سنوات.

وعدا عن صندوق الاسكان اسست الحكومة مشروع صندوق القروض الصغيرة التي استفاد منها نحو 8 الاف و136 شابا وتسلموا ما مجموعه 76 مليارا و865 مليون دينار كقروض من الحكومة، وقد استعادت الحكومة نحو نصف ذلك المبلغ خلال السنوات السابقة، وبقي النصف الباقي بذمة الشباب.