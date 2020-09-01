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إقليم كوردستان يشرع بحملة جديدة ضد فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-01T10:03:20+0000
إقليم كوردستان يشرع بحملة جديدة ضد فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء البدء بحملة تشمل مناطق، ومدن الاقليم كافة لتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في حال الاصابة به واجراءات العزل.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش انطلاق الحملة، ان الحملة الجديدة تهدف الى نشر التوعية الصحية والثقيف حولها بين المواطنين اذ ستشمل اقليم كوردستان كافة.

واوضح ان الحملة تحظى بدعم من حكومة اقليم كوردستان، و وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، وتتألف من طبع التوعية الصحية ونشرها في الاماكن العامة.

واضاف البرزنجي ان الحملة تتألف من كيفية اتباع اجراءات العزل المنزلي عند الاصابة بالفيروس، واستخدام العلاج في حال الاصابة الخفيفة، مشيرا الى ان المنشورات باللغتين العربية والكوردية.

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