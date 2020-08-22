إقليم كوردستان يتعرض لأول موجة لتساقط الأمطار وتصاعد للغبار

شفق نيوز/ نشرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم السبت تقريرا عن عدم استقرار احوال الطقس في الاقليم اذ سيتعرض الى منخفض جوي يؤدي الى تساقط للامطار وارتفاع للغبار بالجو.

وقالت المديرية في تقرير نشرته اليوم، انه جراء منخفض جوي يتعرض له جنوبي وغربي الاقليم يتوقع ان تتعرض المناطق الجبلية لموجة قصيرة من تساقط للامطار الرعدية.

واشارت المديرية الى احتمالية حدوث ارتفاع سريع للغبار في الجو في مناطق غربي اقليم كوردستان.

واضافت المديرية في تقريرها ان تأثير هذا المنخفض الجوي سيبدأ مساء يوم الاحد المصادف 23-8-2020 وينتهي في اليوم نفسه.