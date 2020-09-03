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قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T18:04:07+0000
قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شن الطيران العسكري والمدفعية التركية، الخميس، قصفاً مكثفاً على اماكن حدودية في إقليم كوردستان، حيث يعتقد استهدافها مواقع يتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكوردستاني، المناوئ لأنقرة.

وقال مدير ناحية باتيفا دلشير عبدالستار في محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن المدفعية التركية مساء اليوم محيط قرية "شيدني" بخمس قذائف، من دون معرفة حجم الأضرار.

وقصفت المدفعية التركية ايضاً، الشريط الحدودي في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة اربيل، بحسب مسؤولين محليين لوكالة شفق نيوز.

كما تعرض سفح جبل هلكورد صوب سيدكان، لقصف من قبل الطيران التركي، مما تسبب بإضرام النيران في المناطق الجبلية، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وعلي صعيد متصل، استهدف قصف للمقاتلات التركية جبل خواكورك في المثلث الحدودي داخل اراضي إقليم كوردستان، من دون معرفة حجم الأضرار.

 

 

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