تركيا تقصف قرية وقمة جبلية شمالي أربيل

شفق نيوز/ شنت المقاتلات التركية، يوم الثلاثاء، قصفاً مكثفاً على قرية وقمة جبلية شمالي محافظة اربيل في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت منازل في قرية بربزين التابعة لناحية سيدكان في قضاء سوران شمالي أربيل.

وقرية بربزين هجرها سكانها في وقت سابق هرباً من القصف التركي والمعارك الدائرة بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني.

ووفق مراسل شفق تيوز، فإن الرعاة يقصدون المنطقة المحيطة بالقرية في فصل الصيف لرعي أغنامهم ومواشيهم.

كما أفاد شهود العيان بأن القصف التركي طال أيضاً قمة سنكايان في منطقة برادوست، شمالي اربيل.

وتسبب القصف باضرام النيران بالمناطق الجبلية، بينما لا تزال الطائرات التركية تحوم في الأجواء، وفق الشهود.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران 2020، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.



