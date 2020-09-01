سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تركيا تقصف قرية وقمة جبلية شمالي أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-01T19:01:43+0000
تركيا تقصف قرية وقمة جبلية شمالي أربيل

شفق نيوز/ شنت المقاتلات التركية، يوم الثلاثاء، قصفاً مكثفاً على قرية وقمة جبلية شمالي محافظة اربيل في اقليم كوردستان.  

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت منازل في قرية بربزين التابعة لناحية سيدكان في قضاء سوران شمالي أربيل.

وقرية بربزين هجرها سكانها في وقت سابق هرباً من القصف التركي والمعارك الدائرة بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني.

ووفق مراسل شفق تيوز، فإن الرعاة يقصدون المنطقة المحيطة بالقرية في فصل الصيف لرعي أغنامهم ومواشيهم.

كما أفاد شهود العيان بأن القصف التركي طال أيضاً قمة سنكايان في منطقة برادوست، شمالي اربيل.

وتسبب القصف باضرام النيران بالمناطق الجبلية، بينما لا تزال الطائرات التركية تحوم في الأجواء، وفق الشهود.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران 2020، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.


related

مقتل عنصرين من "PKK" بقصف تركي جديد في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-14 09:23:11
مقتل عنصرين من "PKK" بقصف تركي جديد في إقليم كوردستان

تركيا تعلن قتل قيادي كبير بحزب العمال الكوردستاني بعملية في العراق

Date: 2019-11-04 17:33:34
تركيا تعلن قتل قيادي كبير بحزب العمال الكوردستاني بعملية في العراق

12 قذيفة مدفعية تركية تقصف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-26 20:58:36
12 قذيفة مدفعية تركية تقصف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

الطائرات التركية تقصف قرية ومرتفعات في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-03 12:25:44
الطائرات التركية تقصف قرية ومرتفعات في اقليم كوردستان

الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

Date: 2020-08-19 10:31:03
الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

مروحيات تركية تقصف قرى في أربيل

Date: 2019-11-19 21:19:06
مروحيات تركية تقصف قرى في أربيل

تجدد القصف التركي شمال دهوك

Date: 2020-08-27 10:06:01
تجدد القصف التركي شمال دهوك

المدفعية التركية تقصف جبلين في دهوك

Date: 2020-07-04 12:07:55
المدفعية التركية تقصف جبلين في دهوك