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قصف تركي جديد يستهدف شمال اربيل واندلاع نيران بالمراعي الطبيعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T07:11:26+0000
قصف تركي جديد يستهدف شمال اربيل واندلاع نيران بالمراعي الطبيعية

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية يوم الاحد قصفا استهدف مناطق جبلية في ناحية سيدكان شمال مدينة اربيل العاصمة المحلية لإقليم كوردستان.

وقال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز، ان المقاتلات التركية وجهت ضربات صاروخية في وقت متقدم من صباح اليوم استهدفت جبل "زاران" ومرتفعات "كايرشك" في ناحية سيدكان.

واضاف المسؤول ان القصف نجم عنها اندلاع نيران في المراعي الطبيعية في تلك المناطق الجبلية.

وتابع المسؤول ان بعض الرعاة تركوا مناطق رعيهم خوفا من تجدد القصف، مشيرا الى ان الطائرات المسيرة لا تزال تجوب سماء الناحية لغاية الآن.


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