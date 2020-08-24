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في ظروف غامضة .. اختفاء مسؤول حكومي سابق في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-24T15:17:28+0000
في ظروف غامضة .. اختفاء مسؤول حكومي سابق في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت اسرة خدر کریم الرئیس السابق لبلدية محافظة حلبجة يوم الاثنين عن اختفاء كريم منذ يوم امس بعد خروجه من بیتە فې مدينة السلیمانیة.

ولم يعد كريم لهذه الساعة في ظروف اختفاء غامضة ولا تعرف اسرته اي شيء عنه لغاية الان، وحاولت الاتصال به عبر هواتفه النقالة لكن دون جدوى كونها مغلقة.

ولمعرفە تفاصیل حول اختفاء خدر کریم اتصلت وكالة شفق نيوز، سرکوت احمد المتحدث باسم شرطة السلیمانیة قائلا أسرة المفقود لم تسجل اية شكوى، ولا توجد اية تفاصيل اخرى عنه.

واضاف "نحن في شرطة محافظة السليمانية عللى علم بإختفائه فقط".

يشار الى ان اختفاء الرئیس السابق لبلدیة حلبجة متزامن مع حرق مبنی بلدیة حلبجة من قبل من قبل محتجين في المحافظة.

واقدم مجموعة من المحتجين ليل السبت على الاحد باضرام النيران في مبان حكومية ومهاجمة مقار حزبية في محافظة حلبجة.

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الافعال تندرج في خانة الاجرام.

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