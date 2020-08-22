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فيديو .. محتجون يرشقون زعيم حراك الجيل الجديد بقناني المياه في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-22T15:25:13+0000
فيديو .. محتجون يرشقون زعيم حراك الجيل الجديد بقناني المياه في السليمانية

شفق نيوز/ رشق مجموعة من المحتجين الغاضبين في مدينة السليمانية عصر اليوم السبت زعيم حراك الجيل الجديد رجل الاعمال والسياسي الكوردي شاسوار عبد الواحد بقناني المياه.

وكان عبد الواحد قد توجه الى "بارك آزادي" لحضور تظاهرة لمجموعة من الاشخاص خرجوا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يشهدها اقليم كوردستان.

وقام محتجون واثناء مشاهدتهم لعبد الواحد برشقه بقناني المياه ومطاردته وطرده ومحاولة ضربه غير انه بادر وبسرعة الى ركوب سيارته الشخصية هو ومن معه والفرار من الحديقة العامة.

ويحرض عبد الواحد منذ ايام وعبر فضائيته "NRT" على خروج الاهالي في مناطق ومدن الاقليم بتظاهرات عارمة ضد حكومة كوردستان.

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