فرنسا تثمن دور كوردستان بحماية المكونات وتؤكد استمرار دعمها

شفق نيوز/ عبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي خلال لقائها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس عن استمرار دعم بلادها للإقليم والبيشمركة لدورهم في هزيمة ارهابيي داعش وإيواء النازحين واللاجئين وحماية والدفاع عن المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الخميس، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، وبحث معها آخر تطورات التصدي للارهاب وتحركات داعش في العراق، واكد الجانبان على ضرورة استمرار واجبات التحالف الدولي ضد داعش والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي للتصدي للارهاب ومخاطره والاطمئنان من القضاء على داعش.

واشار البيان الى ان بارزاني عبر عن شكره للدور المؤثر لفرنسا في هزيمة داعش واشار الى دور القوات الفرنسية في اقليم كوردستان وخصوصا في قيامها بتدريب وتأهيل قوات البيشمركة والتعاون في المجال الامني والاستخباري لمواجهة الارهاب مجددا تقدير اقليم كوردستان لكل الدعم الفرنسي في المجال السياسي والمساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين في مخيمات اقليم كوردستان.

ونوه الى ان بارلي عبرت من جهتها عن شكر وتقدير الحكومة الفرنسية للدور السباق لاقليم كوردستان والبيشمركة في هزيمة ارهابيي داعش وإيواء النازحين واللاجئين وحماية والدفاع عن المكونات الدينية والقومية في اقليم كوردستان، مؤكدة على استمرار دعم بلادها لاقليم كوردستان.

واشار البيان ان الاجتماع الذي تم بحضور نائبي رئيس اقليم كوردستان والسفير الفرنسي لدى بغداد وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين تم التباحث حول العلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات بشأن حل المشكلات بينهما على اساس الدستور وتفشي فيروس كورونا وتداعياته في العراق واقليم كوردستان وكيفية مساعدة فرنسا للعراق واقليم كوردستان لمواجهة الوباء وادامة العلاقات بين الاقليم وفرنسا والاوضاع في العراق واهمية مشاركة جميع مكونات البلاد في العملية السياسية والحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي ومشاركة الاقليم فيه وعلاقات الاقليم والبلدان المجاورة واوضاع المنطقة ككل واهمية التعاون والعمل المشترك لحماية الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولفت البيان الى انه بعد انتهاء الاجتماع شرح رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في تصريحات صحفية مشتركة مضمون الاجتماع.

واشار الى ان بارزاني قال ان زيارة بارلي تأتي في توقيت حساس حيث يحتاج العراق واقليم كوردستان الى دعم التحالف الدولي ضد داعش، مثلما يحتاجان الى المساندة السياسية والاقتصادية، مؤكدا ان فرنسا عضو مؤثر في التحالف الدولي لمواجهة وهزيمة الارهاب وقدمت دعما ومساعدات كثيرة للعراق واقليم كوردستان.

واضاف بارزاني انه ينظر الى الزيارة بتقدير واهتمام لانها اتت في وقت حساس وهي دليل على استمرار الدعم الفرنسي لاقليم كوردستان، مبينا ان فرنسا وفي كثير من المحطات والمراحل الصعبة كانت داعما لاقليم كوردستان وتربطها علاقات عريقة مع كوردستان منذ عهد انفالات 1988 لغاية انتفاضة 1991 وتحرير العراق وبعدها ايضا حيث كانت فرنسا تتعامل كصديق مقرب مع شعب اقليم كوردستان الذي لن ينسى الدعم الفرنسي ابدا.

وبشأن الدعم الفرنسي لاقليم كوردستان قال بارزاني انه يود التعبير عن تجديد شكره لموقف الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قدم مبادرة خلال الظروف المعقدة عام 2017 وقام بكسر الحصار السياسي والدبلوماسي على اقليم كوردستان، لافتا الى انه كان عونا في تهدئة الوضع واستئناف الحوارات والتفاهمات مع الحكومة الاتحادية العراقية.

واضاف بارزاني انه خلال حرب داعش وفضلا عن الدعم العسكري والتعاون الامني قدمت فرنسا المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين من جميع المكونات الدينية والقومية وخصوصا من الاخوة المسيحيين والايزيديين، لافتا الى ان فرنسا فتحت ابوابها لاستقبال عدد كبير منهم.

واكد ان الاقليم يتطلع الى مزيد من التنمية للعلاقات والتعاون والشراكة مع فرنسا وان ابواب العمل والاستثمار مشرعة امام القطاع الخاص والشركات الفرنسية وبامكانها المشاركة والتشارك في تنمية البنى التحتية في اقليم كوردستان وكذلك بامكانهم تنمية العلاقات المشتركة في المجالات السياسية والامنية والاكاديمية والثقافية.

وفي ختام حديثه طلب بارزاني من بارلي ايصال تحياته الى جميع الجنود الفرنسيين في اقليم كوردستان، معربا عن شكره لدورهم في هزيمة داعش وكذلك شكر السفير الفرنسي في بغداد والقنصل الفرنسي العام في اربيل لدورهم في تنمية العلاقات المشتركة وشكر كذلك فرنسا للمساعدات التي قدمتها لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان.

من جهتها عبرت الوزيرة الفرنسية بارلي عن شكرها لبارزاني لحسن الاستقبال الذي حظيت به خلال الزيارة، مؤكدة انها زارت الاقليم بعد زيارتها بغداد بهدف التعبير عن دعم فرنسا للعراق وللاقليم اللذين يواجهان العديد من التحديات الكبيرة من الجانب الصحي والجوانب الاخرى.

واضافت موجهة كلامها لبارزاني ان فرنسا معكم في هذه المرحلة الصعبة وفي مواجهة داعش فالعدو مشترك، لافتة الى ان نضال البيشمركة في الحرب ضد داعش مهم جدا وان فرنسا تفتخر بانها تحارب الى جانب البيشمركة منذ ست سنوات مستمرة وهي حرب صعبة ولكنها حرب مهمة ويجب ان تستمر وان بلادها مصرة على الاستمرار مع الاقليم في الحرب ضد داعش في اطار التحالف الدولي، مؤكدة انها تحدثت بهذا الشأن مع الجنرال وايت ووزير الدفاع العراقي.

وجددت التأكيد على انها قلقة من الاوضاع الامنية في الشرق الاوسط وانها اكدت مع نيجيرفان بارزاني ان دعم فرنسا سيستمر وان المساندة ستتضاعف، مضيفة ان من المهم الحفاظ على سيادة العراق ويجب الا تحصل تلك التوترات والتدخلات ويتوجب ان يكون هناك حوار جيد بين بلدان المنطقة، ومعربة عن اعتقادها بان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني يعمل على هذا التوجه وكذلك بامكان الجميع هزيمة داعش.







