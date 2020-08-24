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صور .. فلاحون بكوردستان يلقون بضاعتهم بالشارع احتجاجا على تدفقها من إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-24T12:36:33+0000
صور .. فلاحون بكوردستان يلقون بضاعتهم بالشارع احتجاجا على تدفقها من إيران

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الفلاحين في قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية يوم الاثنين احتجاجا على استمرار استيراد محصول الطماطم من إيران.

والقى الفلاحون الغاضبون انتاجهم من هذا المحصول في الشارع لإستمرار تدفقه من ايران.

وذكر شهود عيان ، ان عشرات الفلاحين قاموا اليوم بالاحتجاج ورمي انتاجهم من محصول الطماطم على الشارع العام في بينجوين.

من جهته قال علي كريم وهو احد الفلاحين المحتجين لوكالة شفق نيوز، "للاسف نحن عبرنا عن احتجاجنا لأكثر من مرة وطالبنا الحكومة بحماية المنتج المحلي ولكن دون فائدة".

واضاف انه "يتعين على الجهات المعنية سد الطريق امام استيراد المنتجات الزراعية خلال فصل الصيف لدعم المنتج المحلي".

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