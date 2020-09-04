صور.. عشيرتان بكوردستان تحشدان بأنواع الاسلحة ومخاوف من نزاع "عنيف"

شفق نيوز/ كشف مصدر في قوات الامن الاسايش، يوم الجمعة، عن تحشد مسلح لعشيرتين في منطقة رابرين المستقلة في اقليم كوردستان، اثر خلاف على قطعة ارض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب خلاف على ارض في قضاء رانية التابع لإدارة منطقة رابرين اقدم كل من افراد عشيرة "الجاف" وعشيرة "خوشناو" على حمل السلاح بانواعه كافة من الخفيف والمتوسط وتأهبوا لخوض نزاع بينهم".

واضاف أن "هناك مخاطرا من اندلاع نزاع عنيف بين العشيرتين"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تسعى الى معالجة الخلاف".

من جانبه قال قائممقام قضاء رانية حسین محمود لوکالە شفق نیوز، إن "خلافا حدث مابین عشیرتي "الجاف وخوشناو" في قرية دربند في قضاء رانية علی قطع اراضي واقعة في القرية"، موضحا أن "هذە الاراض: هي بالاصل ملك الدولة ولاترجع ملکیتها لأي من العشیریتین".

وتابع "الآن تدخلت جهات معنية لحل النزاع لان کل من العشیرتین حملوا السلاح للمواجهة"، لافتا الى ان "قوات الامن والاسایش و شرطة القضاء طوقت مکان النزاع".