صور .. اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي امام اللاجئين السوريين

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معبر فيشخاور الحدودي المحاذي لسوريا غربي محافظة دهوك يوم الاحد السماح مجددا للاجئين السوريين المعلقين الدخول الى اقليم كوردستان بعد توقف دام لاسابيع .

وقال مسؤول المعبر شوكت بربهاري لوكالة شفق نيوز ان القرا اتخذ للسماح بدخول 100 لاجئ يوميا من الحاصلين على بطاقات الاقامة من الاقليم ويقطنون مخيمات دهوك وكذلك السماح لأي لاجئ من اي محافظة اخرى الدخول من معبر فيشخابور بالشرط نفسه .

واضاف ان الاجراءات الصحية ستتخذ في المعبر باجراء فحوصات كورونا واخذ تعهد من الوافد بحجر نفسه لمدة 14 يوما في المنزل .

هذا وكانت سلطات اقليم كوردستان سمحت للاجئين السوريين زيارة ذويهم في سوريا وبعد تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان اغلقت المعابر الحدودية امام حركة العبور.