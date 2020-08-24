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صخرة تنهي حياة راعٍ في احد جبال اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-24T10:44:23+0000
صخرة تنهي حياة راعٍ في احد جبال اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ادارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن مصرع راعٍ اثر سقوط صخرة عليه اثناء خروجه للمرعى في سفوح جبل قنديل.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الساعة 5:30 دقيقة من صباح اليوم تم نقل جثة مواطن يُدعى (ي، م، ع) من مواليد عام 1988 يعمل كاسبا ومن سكنة ناحية سنكسر في قضاء بشدر (قلعة دزه) الى مستشفى القضاء".

ونقل البيان عن ذوي الشاب قولهم ان الاخير توجه الى سفوح جبل قنديل للرعي وعند عودته سقطت صخرة على رأسه مما تسبب بوفاته.

واشار البيان الى "تسليم جثة الرعي الى ذويه بعد استكمال اجراءات الطب العدلي، وفتح ملف تحقيق بالحادث".

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