شرطة اربيل تعلن تفاصيل تعرض برلماني عن حراك شاسوار للضرب

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم السبت عن تعرض عضو برلمان اقليم كوردستان كاوه عبد القادر للضرب على ايدي الناس اثناء ذهابه الى السوق وتحريضه الكسبة، والمدنيين للخروج بتظاهرات.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عضو برلمان اقليم كوردستان كاوه عبد القادر ذهب الى السوق وشجع الناس للخروج بتظاهرات ولكنه تعرض الى هجوم من قبلهم، ومن قبل الكسبة والمدنيين داخل ذلك السوق وحاولوا ان يلحقوا به الأذى وفي هذه الاثناء قامت الشرطة بالواجب المناط بها اذ تمكنت من انقاذه من ايدي الناس ولم تدعه يتعرض للاذى".

واضاف البيان "ننفي الشائعات والأنباء المضللة التي اخذت حيزا واسعا والتي زعمت تعذيب ذلك البرلماني من قبل قوات الشرطة"، مضيفا ما يشع حول التعذيب "ليس بصحيح باي شكل من الاشكال وبعيد عن الحقيقة".

يشار الى ان كاوه عبد القادر عضو برلمان الاقليم عن حراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد قد نشر على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لتعرضه للضرب في منطقة الظهر زاعما ان الشرطة من قامت بذلك اثناء تواجده قرب مقهى "مجكو" المعروف في قلعة اربيل الاثرية التي تضم بمحيطها أكبر اسواق مدينة اربيل.

ورشق مجموعة من المحتجين الغاضبين في مدينة السليمانية عصر اليوم زعيم حراك الجيل الجديد رجل الاعمال والسياسي الكوردي شاسوار عبد الواحد بقناني المياه.

وكان عبد الواحد قد توجه الى "بارك آزادي" لحضور تظاهرة لمجموعة من الاشخاص خرجوا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يشهدها اقليم كوردستان.

وقام محتجون واثناء مشاهدتهم لعبد الواحد برشقه بقناني المياه ومطاردته وطرده ومحاولة ضربه غير انه بادر وبسرعة الى ركوب سيارته الشخصية هو ومن معه والفرار من الحديقة العامة.

ويحرض عبد الواحد منذ ايام وعبر فضائيته"ان ار تي" ومن على منصات التواصل الاجتماعي على خروج الاهالي في مناطق ومدن الاقليم بتظاهرات عارمة ضد حكومة كوردستان.

وعبد الواحد متهم باختلاس قرابة 70 مليار دينار عراقي من الناس، بحسب ما المح اليه المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده في شهر شباط المنصرم.

واكد المتحدث انه وفق القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن الحكومة لن تتغاضى عن اي شخص بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها.

وكان مالكون ومستثمرون الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.