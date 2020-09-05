"سبب صادم" يشعل نزاعاً دموياً بين عائلتين في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيون بسقوط قتلى وجرحى مساء يوم السبت في نزاع دموي عنيف بين عائلتين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، بسبب خلاف نشب جراء مضايقة صاحب سيارة لآخر عبر إشعال مصابيح الضوء العالي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن النزاع الدموي نشب بين عائلتين من قاطني قريتي قوراوه وكاني سبيلكة في ناحية تكية كاكمند بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وأضاف الشهود أن النزاع المسلح العنيف خلف ثلاثة قتلى إضافة إلى جرحى لم يتضح عددهم على الفور.

ووفق الشهود فإن النزاع اندلع بسبب قيام أحد الأشخاص بإشعال مصابيح الضوء العالي لسيارته ومضايقة صاحب سيارة أخرى.



