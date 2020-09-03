سائقون من دولة مجاورة يتسببون باصابة سكان في إقليم كوردستان بكورونا

شفق نيوز/ حذر عضو برلمان اقليم كوردستان عن محافظة دهوك هيفدار احمد يوم الخميس من الاوضاع الذي يعاني منه قضاء زاخو بعد تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا، وخلو مستشفيات القضاء من الادوية اضافة الى قلة الاوكسجين فيها، كاشفا ان سائقين من دولة تركيا يدخلون الى الاقليم ويخالطون الناس رغم اصابتهم بالجائحة.

وقال احمد في مداخلة له خلال جلسة برلمان اقليم كوردستان التي انعقدت اليوم "ادعو البرلمان الى انقاذ اهالي زاخو لان الاوضاع خطيرة جدا هناك بسبب تفاقم الاصابات بفيروس كورونا"، مردفا بالقول انه "لا توجد ادوية في مستشفيات زاخو، وان القضاء يعاني من قلة الاوكسجين، وانعدام ادوية المناعة في الصيدليات الحكومية.

واضاف ان الاهالي لا يستطيعون شراء الادوية من الصيدليات الاهلية للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به"، داعيا حكومة الاقليم الى تخصيص ميزانية خاصة لزاخو لانقاذها من الاوضاع التي تمر بها.

واستطرد احمد قائلا ان السائقين الذين يأتون من تركيا يدخلون الى الاقليم ويجوبون المدن لايام رغم اصابتهم بفيروس كورونا، و يتعاملون مع الاهالي ويتسببون بنقل العدوى لهم"، مشددا ان "اهالي زاخو أكثر المتضررين من هذا الوضع" بسبب معبر ابراهيم الخليل.