رئيس كوردستان يخطر فرنسا حاجة الإقليم لدعم التحالف الدولي

شفق نيوز/ ثمن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، الدعم الفرنسي للإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الإقليم عقب اجتماعه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي التي وصلت أربيل قادمة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال بارزاني، "فرنسا دعمت كوردستان في محطات عديدة، نحن نثمن ذلك، كما نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية".

كما اكد حاجة الإقليم لدعم التحالف الدولي الخاص بمكافحة تنظيم داعش.

من جانبها اكدت بارلي أن زيارتها إلى أربيل دليل على رسالة الدعم من فرنسا للتحديات التي يواجهها إقليم كوردستان.

كما اكدت اعتزاز باريس بخوض حرب مشتركة جنباً إلى جنب مع البيشمركة ضد داعش.

واشارت ايضاً إلى حرص بلادها على استقرار العراق ورفض التدخلات الخارجية.