رئيس كتلة حركة التغيير البرلمانية يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في حركة التغيير يوم الجمعة ان رئيس كتلة الحركة في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح قدّم استقالته من منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان صالح استقال من رئاسة الكتلة نزولا عند رغبة الحركة بعدما رفض طلبها في سحب توقيعه لإستجواب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في البرلمان.

وكان اعضاء في برلمان الاقليم قد جمعوا تواقيع قبل ايام لإستجواب رئيس حكومة الاقليم و وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الذي ينتمي لحركة التغيير على خلفية تأخر دفع الرواتب وتقليلها بنسبة 21 بالمئة.

واوضح المصدر في الحركة ان علي حمه صالح لم يُعد رئيسا للكتلة، مشيرا الى ان الحركة ستختار رئيسا جديدا للكتلة بدلا من المستقيل.