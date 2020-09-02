رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، إلى بغداد، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العاصمة العراقية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني وصل بغداد على رأس وفد كوردي لمناقشة الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم مع المسؤولين في بغداد، كما سيلتقي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وعلمت وكالة شفق نيوز أول أمس الاثنين، من مصادر خاصة ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر، إن "زيارة ماكرون إلى بغداد ستكون قصيرة الامد، لافتة الى انه "لن يتمكن من زيارة اربيل عاصمة الاقليم لذلك سيقوم بارزاني بالتوجه الى بغداد للقاء ماكرون بناء على طلب من الاخير".

ووصل صباح اليوم الاربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادماً من بيروت.

وتدوم زيارة ماكرون بضع ساعات يلتقي فيها أبرز المسؤولين في بغداد وكوردستان.

وماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر: "سأكون في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.