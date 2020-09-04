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رئيس إقليم كوردستان يصل تركيا في زيارة رسمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-04T06:28:06+0000
رئيس إقليم كوردستان يصل تركيا في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، العاصمة التركية انقرة للقاء المسؤولين الأتراك في زيارة رسمية.

ويرافق بارزاني كل من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، ومدير مكتب رئيس إقليم كوردستان كريم شنكالي، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، ومستشار الرئيس فلاح مصطفى.

والتقى رئيس الإقليم فور وصوله، وزير الخارجية مولود جاووش اوغلو، على أن يلتقي بعد ظهر اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وتأتي زيارة بارزاني لتركيا، بعد مباحثات اجراها في بغداد مع المسؤولين العراقيين والرئيس الفرنسي.


 

 

 

 

 

 

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