رئيس اقليم كوردستان يلتقي الرئيس الفرنسي في بغداد

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز، من مصادر خاصة ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر، إن الرئيس الفرنسي سيزور بغداد يوم الاربعاء المقبل في زيارة قصيرة الامد، لافتة الى انه لن يتمكن من زيارة اربيل عاصمة الاقليم لذلك سيقوم بارزاني بالتوجه الى بغداد للقاء ماكرون بناء على طلب من الاخير.

وصرحت مصادر حكومية عراقية، في وقت سابق الاثنين، أن الرئيس الفرنسي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى العراق الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت عنها فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن زيارة الرئيس الفرنسي هذه تأتي تعبيرا عن الوقوف إلى جانب العراق في وجه الأزمة التي تعصف بها.