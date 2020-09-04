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رئاسة اقليم كوردستان تفصح عن فحوى الاجتماع بين بارزاني واردوغان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-04T15:49:04+0000
رئاسة اقليم كوردستان تفصح عن فحوى الاجتماع بين بارزاني واردوغان

شفق نيوز/ اجتمع بعد ظهر اليوم الجمعة نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم التأكيد خلال الاجتماع على رغبة الجانبين في تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا خاصة فيما يتعلق بموضوع توسيع وزيادة مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك، وكذلك تم تسليط الضوء على فرص العمل والاستثمار التركي في القطاعات المختلفة في اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الجانبين تداولا نبذة عن تفشي، ومكافحة وباء فيروس كورونا وما خلّفه من آثار، وبهذا الشأن اكد الرئيس التركي ان بلاده مستعدة لتقديم انواع المساعدات، والمعونات كافة، و تقديم المستلزمات الصحية والطبية الى اقليم كوردستان.

واردف البيان انه في محور اخر من الاجتماع تم التباحث حول الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، واخر الخطوات لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة، والتوترات في الحدود، وكذلك الوضع العام العراقي، وجهود مكافحة مخاطر تنظيم داعش.

وكانت اخر مستجدات اوضاع المنطقة عامة، ومساعي ارساء الاستقرار فيها اضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام الثنائي محورا اخر من الاجتماع، حسب البيان الرئاسي.

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