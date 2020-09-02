رئاسة اقليم كوردستان تعلن نتائج اجتماع بارزاني والكاظمي

شفق نيوز/ في اول محطة له خلال زيارته لبغداد اجتمع اليوم الاربعاء رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية في العراق، و وباء فيروس كورونا وما خلفه من تأثير خاصة على القطاع الاقتصادي، ومساعي مكافحته، واستمرار المباحثات بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومخاطر الارهاب وتحركات داعش في المنطقة عامة اضافة الى عدة مسائل مهمة.

واضاف البيان انه خلال الاجتماع الذي حضره نواب رئيس اقليم كوردستان اكد الجانبان على الاهمية والحاجة الى التعايش المشترك بين المكونات والاطراف كافة لمواجهة التحديات وتخطي الازمات، واجمع الجانبان على اهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة مخاطر الارهاب، والاطمئنان من القضاء على تنظيم داعش.

وبشأن الخلافات بين اربيل وبغداد شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استمرار الحوارات للتوصل الى اتفاق شامل وبدفعة واحدة لمعالجة الخلافات كافة على اساس الدستور وبالتعاون بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان من اجل تجاوز الازمات.

واكد الكاظمي على اهمية تعزيز الثقة، واعلن قائلا "سابقا كان هناك تقصير في التعامل مع الخلافات"، معبرا عن امله بأن يتمكن الجانبان وبنظرة جديدة مشتركة من حث الخطى نحو حل لتلك الخلافات.

من جانبه اكد رئيس الاقليم على العمل لحل جذري للخلافات يكون بدفعة واحدة ويصب بمصلحة العراق بأسره، ويحقق الاستقرار للبلاد.

علاقات العراق واقليم كوردستان مع الدول المجاورة، والحفاظ على حدود وسيادة العراق، وزيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن، واجتماعه مع الرئيس الامريكي، وزيارة الرئيس الفرنسي الى العراق، ومسؤولية التحالف الدولي ضد داعش كانت جانب اخر من الاجتماع.

واشار رئيس اقليم كوردستان الى استعداد المجتمع الدولي للتعاون مع العراق ودعمه، ومن الضروري ان يغتنم العراق هذه الفرصة، ويستفيد منها.