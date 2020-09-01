رغم كورونا.. انتعاش التجارة والسياحة بين كوردستان وديالى

شفق نيوز/ كشفت محافظة ديالى يوم الثلاثاء عن انتعاش التبادل التجاري وعودة القوافل والرحلات السياحية الى كوردستان بنسبة اكثر من 60 في المئة رغم تحديات جائحة كورونا.

وقال مدير ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة) الحدودية مع إقليم كوردستان وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز ان "توافد وتبادل القوافل التجارية بين ديالى وكوردستان شهد انتعاشاً وارتفاعا كبيراً تجاوز 60 بالمئة عن الاشهر الماضية التي شهدت تراجعاً بسبب تهديدات جائحة كورونا".

وبين التميمي ان "غالبية التجار والمواطنين واصحاب المحال التجارية لجأت الى استيراد وتسوق البضائع من قضاء كلار (التابعة لإدارة كرميان بإقليم كوردستان) بسبب الاسعار الزهيدة وقلة كلفها مقارنة ببغداد ومحافظات اخرى".

ولفت إلى أن طريق كلار - خانقين مرورا بناحية جلولاء نحو ديالى يشهد توافدا كبيرا للقوافل التجارية والتي اسهمت برفد الاسواق بالمؤن الغذائية والبضائع ومنع أي ازمات في عموم مناطق ديالى.

وفي السياق ذاته، اكد مدير قره تبه عودة تدفق القوافل التجارية من ديالى نحو كوردستان بشكل كبير تجاوز نسبة 60 الى 70 بالمئة عن الأشهر التي شهدت حظر التجوال والتنقل بسبب تحديات وباء كورونا.

واضاف ان "المواطنين لجأوا الى كوردستان كمتنفس سياحي لتخفيف ضغوط تداعيات كورونا وما سببته من تعطيل تام للحياة بعموم مفاصلها الى جانب تعطيل الدوام وتقليصه من قبل خلية الازمة منذ اكثر من 6 اشهر".



