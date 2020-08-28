أربيل تعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي العراق

شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة ان محافظة اربيل ستعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي مدن ومحافظات العراق اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، انه "وفقا لقرار المحافظ فرست صوفي فإن اربيل ستفتح سيطراتها لإستقبال المجموعات السياحية".

وكانت غرفة العمليات في اربيل قد اصدرت مجموعة من القرارات من بينها السماح للاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من داخل اقليم كوردستان وخارجه بالدخول غير انها استثنت المجموعات السياحية.

وقررت الغرفة ايضا عادة فتح المحال التجارية والاسواق والمولات والاماكن التي تقدم الخدمات كافة للسكان بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا