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أربيل.. تحرك حكومي لـ"عصرنة" المرور وإعادة تنظيم الشوارع

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T15:17:24+0000
أربيل.. تحرك حكومي لـ"عصرنة" المرور وإعادة تنظيم الشوارع

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، اليوم السبت، سعيها لتنمية وتحسين النظام المروري واعادة تنظيم الشوارع والارصفة واقامة عدد من جسور المشاة لتخفيف الاختناقات المرورية في عدد من مناطق المدينة.

وجاء في بيان لمحافظ اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه عقد اليوم السبت اجتماعا في ديوان المحافظة بشأن تنظيم وتطوير المرور داخل مدينة اربيل، لافتا الى انه تحدث خلال الاجتماع عن تنمية وتحسين النظام المروري داخل مدينة اربيل بشكل عصري، لافتا الى انه سلط الاضواء على اعادة تنظيم الشوارع والارصفة والاماكن التي تحتاج الى جسور عبور المشاة.

واضاف البيان انه تم التباحث بشأن الاماكن والشوارع في عدد من مناطق اربيل والتي تشهد ازدحامات كثيرة مما يتسبب باختناقات مرورية فيها، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة مختصة بهذا الصدد وتم التأكيد على ايجاد معالجة سريعة لتلك الاماكن.


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