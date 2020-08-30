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دهوك تنتخب نائبا مسيحيا لرئيس حكومتها المحلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T10:38:09+0000
دهوك تنتخب نائبا مسيحيا لرئيس حكومتها المحلية

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة دهوك يوم الاحد نائبا للمحافظ من المكون المسيحي.

وقال رئيس المجلس فهيم عبد الله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المجلس صوّت على المرشحين المتنافسين على منصب نائب محافظ دهوك للشؤون الادارية.

واضاف ان هذا المنصب من حصة المكون المسيحي، وقد تم التصويت على المرشحين من هذا المكون، مشيرا الى ان المجلس سيصادق على نتائج التصويت، وسيصدر كتاب رسمي عن فوز المرشح بالمنصب.

وتحصل المرشح شمعون شليمون على اغلب الاصوات في المجلس اذ صوت له 25 عضوا خلال جلسة انعقدت اليوم.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال رئيس المجلس  انه تمت المصادقة على المرشحين الثلاثة وارسلت اسماؤهم الى مجلس وزراء اقليم كوردستان الذي بدوره سيختار احدهم.

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