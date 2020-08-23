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دهوك تفتح المواقع السياحية لفئة محددة بدون فحوصات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T13:29:03+0000
دهوك تفتح المواقع السياحية لفئة محددة بدون فحوصات كورونا

شفق نيوز/ قررت دائرة سياحة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاحد، فتح المواقع السياحية لفئة محددة وبدون فحوصات فيروس كورونا.

وقال ريوان محمد من اعلام دائرة سياحة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة قررت فتح المواقع السياحية في المحافظة امام السائحين من داخل اقليم كوردستان فقط".

ودعا محمد الشركات والمكاتب السياحية من محافظات اربيل والسليمانية وحلبجة "لنقل سائحيها الى دهوك  دون ان  تقوم الفرق الصحية في المنافذ بإجراء فحوصات كورونا للسائحين".

وأضاف ان "القرار لم يتخذ بعد  للشركات السياحية في وسط وجنوب العراق بنقل السائحين الى دهوك".

وبدأت السلطات في إقليم كوردستان، بتخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

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