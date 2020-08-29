دهوك.. ترميم المعبد الوحيد للديانة الإيزيدية في العالم

شفق نيوز/ كشف، لقمان سليمان، مسؤول إعلام معبد لالش في قضاء شيخان شرقي دهوك محافظة دهوك، يوم السبت، عن بدء المرحلة الثامنة من أعمال ترميم معبد الالش وهو الوحيد للديانة الايزيدية في العالم، فيما اشار الى انجاز ٣٠٪ من أعمال الترميم.

وقال، سليمان لوكالة شفق نيوز "ان العمل لترميم المعبد توقف في شهر اذار المنصرم مع بدء تفشي فيروس كورونا في دهوك"، مشيرا الى ان العمل الحالي "يتوقف على دعم الخيرين من الايزيديين من عشيرة الهويري".

و اوضح مسؤول اعلام معبد لالش لشفق نيوز "ان الترميمات الحالية لا تتعارض مع خطة الشركة الالمانية التي قامت بتصميم المعبد قبل سنتين بدعم من حكومة اقليم كوردستان، اذ ينجز الترميم باشراف مهندسين وباستعمال الحجر فقط كما في التصميم الرئيس"، لافتاً الى "ان نسبة الترميم وصلت الى ثلاثين بالمئة على ان يتنهي المشروع في غضون عشرة أعوام".

يذكر ان لالش هو المعبد الايزيدي الوحيد في العالم ويعد من اقدس المواقع الدينية لدى أبناء الديانة الايزيدية وتضم أضرحة شيوخها. وتحتضن سنوياً مراسم دينية في مناسبات عدة وبمشاركة عشرات الالاف من الايزيديين من داخل العراق وخارجه.

وحالت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وحظر التجوال الذي فرض اثر ذلك، واجراءات التباعد الاجتماعي، التي ترافقت معه خلال العام الجاري؛ دون إقامة مراسم الاحتفال بعصر الزيتون وايقاد قناديل معبد لالش المقدس.

وعزف الايزيديون عن الاحتفال باقامة مراسم دينية اخرى كعيد راس السنة الايزدية الذي يصادف اول اربعاء شهر نيسان الشرقي ومراسم اخرى التزاما بقرارات حكومة الاقليم باغلاق دور العبادة في الاقليم منذ شهر اذار المنصرم، إلا ان الحكومة قررت رفع هذه القيود بشرط الالتزام بالارشادات الصحية في اثناء اقامة اي مراسم دينية.



