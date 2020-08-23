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دهوك تحدد آلية السفر الى تركيا عبر ابرهيم الخليل الحدودي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T10:08:39+0000
دهوك تحدد آلية السفر الى تركيا عبر ابرهيم الخليل الحدودي

شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة المحلية في دهوك علي تتر يوم الاحد انه يُسمح بالسفر الى تركيا من خلال معبر ابراهيم الخليل الحدودي لحاملي هوية غرف التجارة، وللمرضى، وللطلبة الذين يدرسون في تلك البلاد.

وقال تتر في تصريح ادلى به للصحفيين من المعبر اليوم في زاخو، "كان لدينا مختبران واليوم اصبح لدينا اربعة مختبرات للفحص من فيروس كورونا في المعبر وهي تجري الفحوصات بهدف تقديم مزيد من التسهيلات للناس الذين يترددون على المعبر والسائقين الذين يقصدونه".

واوضح ان الحركة التجارية في المعبر  بدات بشكل طبيعي  وبانسيابية من دون اية مشاكل، مشيرا الى ان المواطنين يستطيعون السفر الى تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي لحالات محددة كالتجارة والدراسة وللعلاج والذين لديهم اقامات من دول اخرى اضافة لحاملي جنسيات اجنبية مع تطبيق كامل الاجراءات الصحية .

وحول المظاهرات التي جرت بالقرب من المعبر لسائقي الشاحنات التجارية 19/8/2020  وطالبوا بالسماح لهم بدخولهم الى تركيا ومارافقت هذه التظاهرة من احداث  اكد محافظ دهوك ان بعض الجهات حاولت ركوب  الموجة وادت التظاهرات الى جرح 60  شخصا 56  منهم من القوات الامنية واربعة اخرون من موظفي المعبر ولم يصب اي مواطن مدني، مشددا على اهمية الحفاظ على امنية  معبر ابراهيم الخليل كونه منفذ مهم لاقليم كوردستان والعراق .

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