سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

داخلية اقليم كوردستان تجري تغييرات "جذرية" على مسؤولين بالوزارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T08:29:15+0000
داخلية اقليم كوردستان تجري تغييرات "جذرية" على مسؤولين بالوزارة

شفق نيوز/ اعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الخميس عن عزم الوزارة اجراء تغييرات "جذرية" على مسؤولين وضباط كبار لديها بآخرين "اكفاء".

وقال الوزير في كلمة له اليوم خلال مراسم مباشرة اللواء طارق احمد ابراهيم مهام عمله بمنصب مدير عام شرطة الاقليم، ان "رئيس الوزراء مسرور بارزاني اعلن عن مشروع الاصلاح خلال عرض برنامج التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان على البرلمان"، مضيفا ان "برنامج الحكومة يسري وفق ذلك البرنامج المعد".

وزاد بالقول ان "الشرطة تحتاج الى اجراء اصلاح في هيكليتها، ومن الجوانب كافة، لذا من الضروري ان يولي مدير عام شرطة الاقليم الجديد اهمية لهذا الامر".

ولفت الوزير الى ان "من اهم الدوائر الحكومية و التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين هي مديريات وزارة الداخلية، ويتعين اجراء اصلاح جذري عليها واجراء تغييرات على ضباطها من اولئك الذين لم يعد لهم القدرة على مواصلة العمل لبقائهم مدة طويلة في مناصبهم ليحل محلهم اخرون اكفاء".

related

وثيقة .. كوردستان تحظر التنقل على اللاجئين والنازحين بالمخيمات لداخل وخارج الاقليم

Date: 2020-03-08 15:36:19
وثيقة .. كوردستان تحظر التنقل على اللاجئين والنازحين بالمخيمات لداخل وخارج الاقليم

السلطات في كوردستان ترد على الجبوري بشأن 5 آلاف معتقل من كركوك في سجون الاقليم

Date: 2019-09-07 20:52:56
السلطات في كوردستان ترد على الجبوري بشأن 5 آلاف معتقل من كركوك في سجون الاقليم

داخلية كوردستان ترفض التريث بقرار منع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

Date: 2019-07-04 11:14:54
داخلية كوردستان ترفض التريث بقرار منع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

وزارة داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة حول الحظر

Date: 2020-04-07 16:02:58
وزارة داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة حول الحظر

داخلية كوردستان تقدم مزيدا من التسهيلات للتنقل بين المحافظات والسفر لتركيا

Date: 2020-07-23 13:06:20
داخلية كوردستان تقدم مزيدا من التسهيلات للتنقل بين المحافظات والسفر لتركيا

الامتحانات الوزارية تبدأ غدا في كوردستان وتحذيرات من اصحاب "الدعايات"

Date: 2019-05-25 23:05:11
الامتحانات الوزارية تبدأ غدا في كوردستان وتحذيرات من اصحاب "الدعايات"

داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية

Date: 2020-03-15 13:57:18
داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية

السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

Date: 2019-06-27 12:21:32
السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول