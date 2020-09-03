داخلية اقليم كوردستان تجري تغييرات "جذرية" على مسؤولين بالوزارة

شفق نيوز/ اعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الخميس عن عزم الوزارة اجراء تغييرات "جذرية" على مسؤولين وضباط كبار لديها بآخرين "اكفاء".

وقال الوزير في كلمة له اليوم خلال مراسم مباشرة اللواء طارق احمد ابراهيم مهام عمله بمنصب مدير عام شرطة الاقليم، ان "رئيس الوزراء مسرور بارزاني اعلن عن مشروع الاصلاح خلال عرض برنامج التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان على البرلمان"، مضيفا ان "برنامج الحكومة يسري وفق ذلك البرنامج المعد".

وزاد بالقول ان "الشرطة تحتاج الى اجراء اصلاح في هيكليتها، ومن الجوانب كافة، لذا من الضروري ان يولي مدير عام شرطة الاقليم الجديد اهمية لهذا الامر".

ولفت الوزير الى ان "من اهم الدوائر الحكومية و التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين هي مديريات وزارة الداخلية، ويتعين اجراء اصلاح جذري عليها واجراء تغييرات على ضباطها من اولئك الذين لم يعد لهم القدرة على مواصلة العمل لبقائهم مدة طويلة في مناصبهم ليحل محلهم اخرون اكفاء".