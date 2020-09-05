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خلال 24 ساعة.. شرطة أربيل تطيح بشخص سلب آخر 40 مليون دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T17:32:00+0000
خلال 24 ساعة.. شرطة أربيل تطيح بشخص سلب آخر 40 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم السبت، ان شابا قام بخداع شخص عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وسلب منه 40 مليون دينار وثلاثة أجهزة هاتف نقال على اساس بيعه سيارة، لافتة الى ان الشرطة تمكنت من اعتقاله خلال اقل من 24 من ابلاغها عنه.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قسم مكافحة الاجرام/ مكتب راستي، وبعد ابلاغه عن حادثة احتيال عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وتسلم مبلغ 40 مليون دينار وثلاثة اجهزة هاتف نقال بقوة السلاح والعصا الكهربائية"، مبينا انه "تم اعتقال المتهم بالحادثة بخطة مرسومة ومحكمة".

واشار البيان ان المتهم يدعى (ر ح ع) وقام بعملية بيع وهمية لسيارة لاحد الاشخاص، مبينا ان الشرطة شكلت فريقا للتحقيق واستطاعت اعتقال المتهم خلال اقل من 24 ساعة.

ونوه البيان ان المتهم اثناء اعتقاله كان يحمل سلاحا غير مرخص واراد استخدامه لمواجهة الشرطة، مستدركا ان فرق شرطة أربيل وقبل ان يستخدم السلاح سارعت لالقاء القبض عليه وفق خطة محكمة وضبطت السلاح والسيارة التي كانت معه. 

واشار البيان الى ان الشرطة فتحت ملفا بالتحقيق مع المتهم الذي تم اعتقال استنادا لاربعة مواد وهي 442 و279 و21 سلاح و14 مواد مخدرة.



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