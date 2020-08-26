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خلال الايام المقبلة .. اقليم كوردستان يزود العراق بـ500 ميغاواط من الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T09:36:30+0000
خلال الايام المقبلة .. اقليم كوردستان يزود العراق بـ500 ميغاواط من الكهرباء

شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد يوم الاربعاء ان الوزارة ستزود العراق بما معدله 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك خلال الايام المقبلة، مؤكدا ان هذه الكمية من الطاقة لن تؤثر على ساعات التجهيز في الاقليم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ دهوك علي تتر اليوم، انه خلال الايام المقبلة سترفد الوزارة شبكة الكهرباء الوطنية بالعراق بـ500 ميغاواط من الطاقة.

واستطرد الوزير بالقول انه خلال شهر آب من العام الماضي كان المواطنون في اقليم كوردستان يتم تجهيزهم بمعدل يتراوح بين 14 – 15 ساعة باليوم ولكن هذه السنة وفي العام نفسه تم تزويدهم بـ20 – 21 ساعة يوميا، مؤكدا ان هذا تطور جيد في مجال زيادة ساعات التجهيز.

وبين الوزير ان زيادة انتاج الغاز المزود للمحطات، ومعالجة المشاكل الفنية في كلا المحطتين بيخال ودربنديخان، وافتتاح محطة الـ300 مشغاواط في قضاء خبات في اربيل اسهم في زيادة انتاج الطاقة في اقليم كوردستان.

ونبه الى ان تزويد العراق بـ500 ميغاواط لن يكون له أي تثير، ولن ينخفض معدل تجهيز الطاقة في الاقليم لانها تلك الكمية تُنتج من الوحدات التي تم تشغيلها مؤخرا، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية أمّنت الاموال لإعادة تأهيل تلك الوحدات والمحطات.

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