حكومة كوردستان تعتزم "تدويل" قضية الانفال

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، ليوم الثلاثاء، عزمها اعطاء قضية الانفال "بُعداً دولياً" لحماية حقوق الشعب الكوردي.

وقال وزير شؤون الشهداء في حكومة الاقليم عبدالله الحاج محمود، في كلمة له خلال مراسيم ذكرى انفال بادينان بمشاركة القنصل الكوري الجنوبي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحاولات مستمرة لتعريف الانفال كعملية ابادة جماعية"، مبيناً أن "حكومة اقليم كوردستان قررت توسيع ملف الابادة الجماعية".

وأضاف أن "بعض الملفات تم حسمها في المحاكم العراقية، ولكن هي ليست في طموحنا لأننا نعمل على تعويض سكان كوردستان من المتضررين".

واوضح، "نريد اعطاء قضية الانفال بعدا دوليا في الخارج والحصول على حماية اكثر لحقوق الشعب الكوردستاني".

واستذكر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق يوم الثلاثاء، "المرحلة الأخيرة" لعمليات الأنفال في منطقة بهدينان، ودعا حكومة بغداد إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعويض الضحايا.