اقليم كوردستان يعتمد النظام الالكتروني للفصل الاول للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء جلسته الخاصة بدراسة الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في المراكز التعليمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم، انه "في مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم كل من وزير التربية آلان حمه سعيد ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تقريراً مفصلاً بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية".

وبعد ذلك، عرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريره الذي تضمن تقييماً عن الوضع الصحي العام في إقليم كوردستان وآخر المستجدات ذات الصلة، حسب البيان.

واضاف البيان "بعد التباحث والمناقشة بشأن المقترحات كافة، ونظراً لاستمرار تفشي الجائحة في إقليم كوردستان، ومن أجل مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية وحماية مصلحة الطلبة والتلاميذ في إقليم كوردستان، وبعد الأخذ بمقترحات جميع الوزارات المعنية، قرر مجلس الوزراء أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 إلكترونياً (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية). كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد".

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا الذي آخذ بالارتفاع، وأوعز لوزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات في تنظيم التعليمات الصحية ومواصلة حملات التوعية للمواطنين.

وتابع البيان انه "تقرر خلال الاجتماع توجيه وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بتأمين المتطلبات المالية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".