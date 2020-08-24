حكومة اقليم كوردستان تلغي اعفاءات ضريبية

شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان ثلاثة قرارات جديدة تتعلق بالغاء اعفاءات ضريبية عن المشاريع الاستثمارية واخرى سياحية وعن احدى الشركات العملاقة في الاقليم.

وبحسب كتاب يحمل توقيع وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب بتاريخ 24/8/2020 ، صدرت القرارات الاتية:

اولا: الغاء الاعفاء الضريبي عن المشاريع السياحية.

ثانيا: الغاء الاعفاء الضريبي عن اراضي المشاريع الاستثمارية والزام المستثمرين برسوم الضرائب عن تلك الاراضي.

ثالثا: الغاء العقد مع شركة الماس الخاص بالاعفاء الضريبي لغاية عام 2036، ويتعين على الشرطة درفع الضرائب المترتبة عليها من تاريخ صدور قرار رقم 13 في 2019 -8- 7.