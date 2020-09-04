حريق كبير بجبل کویژە والسليمانية تخلي بشكل عاجل مجمعاً سكنياً

شفق نيوز/ نشبت النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في جبل کویژە المطل على السلیمانیة بإقليم كوردستان والتهم مساحة واسعة من الجبل، كما حذر محافظ السليمانية من امتداد الحريق الى مجمع کویژە السكني.

وقال مدير الدفاع المدني في السلیمانیة دیار رٶوف لوكالة شفق نیوز "لا نعرف حتى الآن سبب الحريق، حالياً نحاول السيطرة عليه".

من جانبه قال هفال ابوبكر، محافظ السلیمانیة، الذي کان متواجداً في مكان الحادث لوكالة شفق نیوز "عملت فرق الدفاع المدني بجهد کبیر لاخماد الحریق وبسبب الریاح العالیة واجهنا صعوبات"، لافتاً الى ان "النار کانت تتوسع وشکلت خطرا علی مجمع کویژە السكني القریب من الجبال وقمنا بإخلاء المجمع".

واضاف "مع الاسف الذین یزورون الجبل لایشعرون بالمسٶولیة ویتکرر هذا الحادث کل سنة ونأمل ان یشعروا بالمسٶولیة ویحافظوا علی البیئة لتجنب تكرار حوادث اندلاع الحرائق".

وهذه ليست المرة الاولى، التي يتعرض فيها الجبل الى الحريق، اذ تعرض جبل "كويزة" في حزيران الماضي لحريق استمر لاكثر من ساعتين قبل ان تتمكن فرق الاطفاء والدفاع المدني من السيطرة عليها؛ كما اندلع حريق في نهاية تموز الماضي في الجبل المطل على مدينة السليمانية.

وكانت قائممقامية مركز السليمانية باقليم كوردستان، قد حذرت في حينه، بانها ستقوم باعتقال ومعاقبة الاشخاص الذين يتسببون بالحرائق على جبل "كويزة" وفقا للقانون، داعية الاهالي والمصطافين الى التعامل الصحيح مع البيئة والمناطق الجبلية.

ويُعد جبل "گویژه‌" من الاماكن السياحية التي يقصدها السائحون من داخل وخارج اقليم كوردستان في فصل الصيف.







