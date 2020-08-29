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حركة سياسية بإقليم كوردستان تصدر توضيحا بشأن امتلاكها شركات تجارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-29T09:12:58+0000
حركة سياسية بإقليم كوردستان تصدر توضيحا بشأن امتلاكها شركات تجارية

شفق نيوز/ نفت حركة التغيير يوم السبت امتلاكها شركات تجارية في منفذ حدودي باقليم كوردستان.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه ومنذ مدة يتم الحديث عن امتلاك "التغيير" شركات تجارية، وانها تعمل في المنافذ الحدودية، مبينة ان تلك الشائعات كافة بعيدة عن الحقيقة.

واضاف البيان ان حركة التغيير لا تمتلك شركات، وليست لديها اية اعمال تجارية في داخل المنافذ او خارجها.

وكانت وسائل اعلام محلية كوردية قد تداولت مؤخرا تصريحات تتحدث عن تأسيس حركة التغيير شركات تجارية اصولية تعمل في المنافذ والمعابر الحدودية منذ مشاركتها في التشكيلة الحالية لحكومة الاقليم.

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