التغيير تحسم موقفها من الاستمرار بحكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم حركة التغيير الكوردية، يوم السبت، ان اجتماع المجلس الوطني للحركة عقد لتقييم مشاركة الحركة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم التغيير عدنان عثمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان اجتماع مجلس الحركة اليوم تطرق الى تقييم حكومة الاقليم بحضور فريق الحركة في الحكومة كما تم الحديث عن المؤتمرات الداخلية للحركة ايضا.

واشار عثمان الى ان الحركة شاركت في حكومة الاقليم على اساس الاصلاح وتم اتخاذ عدد من الخطوات بهذا الاتجاه، مستدركا ان هذه الخطوات لم تكن بالمستوى الكامل لما هو ضروري وان استمرار الحركة في الحكومة تقربها من خطوات الاصلاح وتدعمها.

وبشأن احتجاج كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، قال المتحدث باسم التغيير ان اي شخص له احتجاج بامكانه ان يحضر اجتماعات المجلس وان يتكلم بما يريد وان رأي كتلة الحركة في مجلس النواب العراقي رأي تم احترامه، مستدركا ان مجلس الحركة هو من يحسم المسائل.







