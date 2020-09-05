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إحباط محاولة إدخال كمية مخدرات كبيرة إلى أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T19:51:34+0000
إحباط محاولة إدخال كمية مخدرات كبيرة إلى أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما 25 كلغم من المواد المخدرة، لافتة الى انهما نقلا هذه المواد من السليمانية الى العاصمة اربيل.  

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه ضمن نشاطات المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة وبالتنسيق مع مركز مكافحة المواد المخدرة في معبر حاج عمران الدولي، تمكنت قوات المديرية في مدينة اربيل من ضبط 25 كلغم من المواد المخدرة من نوع الترياك والقت القبض على متهمين هما (ج ع م) و(ع ع ع) من اهالي شهربازير.

وأشار البيان الى ان المتهمين جلبا المواد المخدرة من السليمانية الى اربيل، لافتا الى فتح ملف بالتحقيق مع المتهمين وفقا للمادة 14 من قانون المواد المخدرة وسيرحلان الى المحكمة.


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