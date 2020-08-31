٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الإثنين، ٢٥ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد- ١٩ خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكر بيان لصحة إقليم كوردستان، أنها أجرت ٥٢١١ عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها ٥٩١ إصابة توزعت على:

(١٦٩ اربيل)

(١١٥ السليمانية ٣٤ گرمیان)

(٢٤٣ دهوك)

(٣٠ حلبجة)

كما سجل الإقليم تعافي ٣٧٠ مريضاً:

(٢٥٥ اربيل)

(٥٢ السليمانية، ٤٣ گرمیان)

(٢٠ حلبجة)

وتوزعت الوفيات الـ٢٥ على:

(٩ اربيل)

(١٢ السليمانية، ١ رابرين)

(٣ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، إصيب ٢٨٧٥٢ شخصاً، تعافى منهم ١٨٠٤٩، وتوفي ١٠٧٤ اخرين