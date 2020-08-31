٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الإثنين، ٢٥ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد- ١٩ خلال ٢٤ ساعة ماضية.
وذكر بيان لصحة إقليم كوردستان، أنها أجرت ٥٢١١ عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها ٥٩١ إصابة توزعت على:
(١٦٩ اربيل)
(١١٥ السليمانية ٣٤ گرمیان)
(٢٤٣ دهوك)
(٣٠ حلبجة)
كما سجل الإقليم تعافي ٣٧٠ مريضاً:
(٢٥٥ اربيل)
(٥٢ السليمانية، ٤٣ گرمیان)
(٢٠ حلبجة)
وتوزعت الوفيات الـ٢٥ على:
(٩ اربيل)
(١٢ السليمانية، ١ رابرين)
(٣ دهوك)
ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، إصيب ٢٨٧٥٢ شخصاً، تعافى منهم ١٨٠٤٩، وتوفي ١٠٧٤ اخرين