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٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-31T12:01:36+0000
٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الإثنين، ٢٥ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد- ١٩ خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكر بيان لصحة إقليم كوردستان، أنها أجرت ٥٢١١ عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها ٥٩١ إصابة توزعت على:

(١٦٩ اربيل)

(١١٥ السليمانية ٣٤ گرمیان)

(٢٤٣ دهوك)

(٣٠ حلبجة)

كما سجل الإقليم تعافي ٣٧٠ مريضاً:

(٢٥٥ اربيل)

(٥٢ السليمانية، ٤٣ گرمیان)

 (٢٠ حلبجة)

وتوزعت الوفيات الـ٢٥ على: 

(٩ اربيل)

(١٢ السليمانية، ١ رابرين)

(٣ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، إصيب ٢٨٧٥٢ شخصاً، تعافى منهم ١٨٠٤٩، وتوفي ١٠٧٤ اخرين

 

 


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