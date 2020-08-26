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حادث مروع يودي بحياة شخصين في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T06:46:57+0000
حادث مروع يودي بحياة شخصين في كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بأن حادثاً مروعاً أودى بحياة شخصين في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً لمركبة نوع بيك اب وقع، اليوم، على طريق دربندیخان – سلیمانیة أودى بحیاة شخصین".

وأشار المصدر، إلى أن "التحقيقات أظهر فقدان السائق السیطرة علی القیادة بسبب السرعة الزائدة".

وسجلت مديرية المرور بإقليم كوردستان، العام الماضي أكثر من 4400 حادث سير نجم عنها مصرع 575 شخصا وجرح 6080 شخصاً، عزت معظمها الى السرعة الزائدة واستخدام الهاتف النقال.


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