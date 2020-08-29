تمثيل لإقليم كوردستان بلجان التفاوض العراقية في الحوار الستراتيجي مع امريكا

شفق نيوز/ اكد عضو كوردي في الوفد العراقي المفاوض في الحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا، اليوم السبت، ان لجان التفاوض والتفاهم بين العراق وامريكا تضم اعضاء من اقليم كوردستان، لافتا الى ان ذلك سيكون له تأثير جيد بخصوص حقوق وامتيازات للاقليم.

وقال عضو الوفد العراقي للحوار الستراتيجي مع امريكا لاوك صلاح في ندوة حوارية في المقر الرئيس لحركة التغيير الكوردية بمحافظة السليمانية اليوم، ان العراق وامريكا يجريان الحوار بشأن تسعة تفاهمات ومنها ملفات البيشمركة والطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم العالي.

واشار صلاح الى ان مشاركة الكورد في الحوارات والتفاهمات بين العراق وامريكا في القطاعات المختلفة سيكون له تأثير جيد على حقوق وامتيازات الاقليم، لافتا الى ان هذا التمثيل الكوردي سيستمر.

يأتي هذا في وقت يجري العراق وامريكا حوارا ستراتيجيا بشأن ملفات التنسيق العسكري والامني والطاقة والاقتصاد وعدد من الملفات الاخرى.