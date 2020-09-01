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تغييرات كبيرة تطال مسؤولين محليين في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-01T11:07:26+0000
تغييرات كبيرة تطال مسؤولين محليين في دهوك

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس محافظة دهوك الثلاثاء، المصادقة على ستة مرشحين لمناصب ادارية في المحافظة.

وقال فهيم عبدالله خلال مؤتمر صحفي ان المجلس عقد جلسة رسمية اليوم الثلاثاء وبحضور اغلب الاعضاء وصادق على اسماء ستة مرشحين لتولي مناصب المديرين العامين في المحافظة وهم:

1 - الدكتور افراسباب يونس مديرا عاما للصحة.

2 - الدكتور خيري علي مديرا عاما للسياحة 

3 - المهندس شاكر محمود مديرا عاما للكهرباء

4 - احمد جميل مديرا عاما للزراعة

5 - امير علي مديرا عاما للثقافة

6 - محمد خالد مديرا عاما للأوقاف والشؤون الدينية

وأضاف رئيس مجلس محافظة دهوك ان  الاسماء المصادق عليها سترفع بشكل رسمي الى مجلس وزراء الاقليم لاتخاذ القرار النهائي بشأنها .

 


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